Novità all’Olbia: Amelia il tecnico e Totti in campo 

Olbia. Marco Amelia e Cristian Totti: l’Olbia targata SwissPro riparte dal portiere campione del mondo 2006 con l’Italia, che salvo sorprese sarà il nuovo allenatore dei bianchi nel prossimo campionato di Serie D, e dal figlio di Francesco Totti.

L’ex campione della Roma è stato compagno di squadra di Amelia (casi della vita) nel successo azzurro di 18 anni fa; il figlio, fresco di rescissione con l’Avezzano (a un mese dalla firma), è cresciuto nel settore giovanile giallorosso come Amelia ed è stato anche suo giocatore nell’Under 18 del Frosinone, formazione che l’ex numero 1 di (tra le altre squadre) Palermo, Genoa e Milan ha guidato l’anno scorso dopo le esperienze sulle panchine di Lupa Roma, Vastese e Prato in D e Livorno in C. Ci saranno dunque anche loro ad Arona, sede da oggi al 14 agosto del ritiro precampionato dell’Olbia che ieri ha annunciato la conferma di Luca La Rosa e Christian Arboleda dalla precedente stagione e l’ingaggio della prima new entry Cristian Anelli. Dello staff tecnico faranno invece parte il confermato preparatore atletico Carlo Giua e il nuovo allenatore dei portieri Fabrizio Carafa. Intanto, oggi la Serie D svelerà il suo volto con la composizione dei nove gironi del campionato.

