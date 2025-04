Novenari aperti fra tradizioni e storia   

Gli antichi muristenes nel novenario di San Serafino aprono le porte a turisti e visitatori. Oggi è il grande giorno di Muristenes in beranu, la manifestazione nata per valorizzare questo luogo incantato e i prodotti del territorio. Oggi storia, cultura, antichi rituali e escursioni si intrecceranno per una giornata lontana dalla frenesia della quotidianità.

Il programma

Oltre alla suggestiva chiesa di San Raffaele Arcangelo, dalle 9 si potranno visitare i muristenes e le esposizioni artigianali e dell’agroalimentare. La società Dare Sardinia proporrà il cammino nei quattro novenari di Ghilarza. Per i più piccoli invece la fattoria didattica Bosumene propone laboratori dedicati alla preparazione della pasta fresca. Sarà possibile assistere anche alla preparazione del torrone. Alle 12.15, all’ombra degli ulivi, il pranzo dei novenanti. Tra i percorsi culturali proposti non può mancare la visita al muristene numero 5, quello appartenuto alla famiglia Gramsci dove sarà allestita l’esposizione “1975-2025 la Casa museo Antonio Gramsci compie 50 anni” a cura della Fondazione Casa museo Antonio Gramsci.

La festa

Nel pomeriggio si entra nel vivo e i visitatori potranno immergersi nel clima che si respira a ottobre in occasione dei festeggiamenti per San Raffaele. Saranno proposti “sa ditta in sa cortizza”, ovvero l’asta dei doni al santo, “su ziru e su santu” con i canti dei gosos. Alle 18 l’appuntamento è con il gruppo Ballade ballade bois. «Desideriamo che tutti i visitatori possano assaporare lo spirito dei novenanti in una giornata completamente immersa nella cultura e nella storia dei muristenes – dice con entusiasmo Francesco Miscali, portavoce del gruppo promotore dell’evento – Tra l’altro, uno è legato alla famiglia di Antonio Gramsci». Miscali sottolinea che la giornata sarà anche «l’occasione, per chi non conosce la storia del santo, per ampliare il proprio bagaglio culturale attraverso la scoperta di tradizioni antiche e preziose». Non resta ora che lasciarsi trasportare oggi in un luogo ricco di suggestioni e assaporare i prodotti del territorio e le sue creazioni.

