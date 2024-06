Novemila malati in Sardegna 

Quando sospettare l’artrite reumatoide?

Interessa circa 9.000 malati in Sardegna (bambini, giovani adulti e anziani), interessando in genere soggetti predisposti geneticamente. Colpisce le articolazioni delle mani e piedi, ginocchia, caviglie, spalle. Il quadro clinico iniziale è caratterizzato dal gonfiore, dal dolore e dalla difficoltà nei movimenti. Quando il processo infiammatorio non viene adeguatamente trattato e perdura nel tempo, l’evoluzione può portare a un danno irreversibile delle articolazioni con conseguente disabilità. La diagnosi nelle fasi iniziali è importante per iniziare precocemente le terapie più appropriate, cogliendo quella che in reumatologia si indica come “finestra temporale di opportunità.