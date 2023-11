Novembre in confusione nell’Isola: qualche pioggia, poi si torna a 25 gradi 

L’autunno è iniziato in netto ritardo sui tempi, ma non è da escludere qualche sussulto di calore, timida coda di un’estate che sembra proprio non voler finire mai. Niente a che vedere con l’anticiclone africano che, sino a tempi recentissimi, ha messo a serio rischio le colture e fatto arrivare al diapason la rabbia degli agricoltori. «Perché se nell’Isola si spera di allungare la stagione turistica», spiegano dal mondo dei campi, «ricordiamo che l’agricoltura è ancora il settore portante dell’economia regionale». Verissimo. Come è inutile negare che l’escursione termica, il passaggio improvviso e senza filtri dal freddo al caldo e dal caldo a temperature più autunnali, ha sottoposto e sottopone a grande stress le colture. Se poi c’è l'aggiunta di un nuovo – seppur lieve – aumento delle temperature, due-tre gradi rispetto alla media stagionale, la felicità non alberga certamente nelle nostre campagne. Tutto questo dovrebbe accadere da lunedì prossimo, come informano gli esperti dell’Arpas, l’ente guidato da Alessandro Sanna.

Previsioni

«Le condizioni sono quelle tipiche del periodo, abbiamo un passaggio rapido di una perturbazione nel corso della giornata di oggi (martedì), domani (mercoledì) dovremmo avere una sorta di pausa, mentre dalla serata di giovedì dovrebbe verificarsi una perturbazione più importante che porterà piogge un po’ più intense», dice Carlo Dessy, fisico meteorologo dell’Arpas. «Le temperature dovrebbero rimanere stazionarie quelle massime, entro i 21-22 gradi (che a Cagliari ieri erano 24, a Muravera 25 e a Olbia 23, ndc ), ma in lieve flessione quelle minime a partire dalla tarda serata: da 8-10 gradi in media, potrebbero scendere anche di 3 gradi. Oggi ci sarà qualche pioggia debole e isolata nella prima parte della giornata e interesserà tutta l’Isola, mentre nella seconda parte riguarderà solo la parte più meridionale. Poi la situazione si stabilizzerà fino a giovedì-venerdì, con un lieve aumento delle temperature, quando tornerà la pioggia». Insomma, il prossimo weekend non sarà di bel tempo, anche se da lunedì prossimo dovrebbe rivedersi il sole: «Le temperature dovrebbero salire di qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Ma non c’è da aspettarsi temperature estive in senso stretto: solo qualche grado in più». Quindi l’inverno è ancora lontano? «Non siamo ancora prossimi a una tendenza che a breve porterà un calo drastico delle temperature», chiude Dessy. «L’autunno è una stagione di transizione, come la primavera. Ha delle escursioni più marcate: per ora siamo nella media del periodo».

Nelle campagne

Gli agricoltori, intanto, sono allo stremo. «Gli sbalzi delle temperature sono un problema che si ripercuote in modo negativo non solo sulle colture stagionali, ma un po’ su tutto il settore», dice Paolo Corrias, agronomo e imprenditore, presidente della Coldiretti di Oristano. «Non c’è più la costanza dei cicli climatici che avevamo negli anni passati». Che cosa bisogna aspettarsi? «Durante l'anno, con questo perenne alternarsi di caldo-freddo-caldo-freddo, le coltivazioni vanno incontro a stress continui che non permettono di avere dei raccolti remunerativi. Questo stress genera situazioni su cui possono proliferare agenti negativi come gli insetti, in grado di arrecare danni ancora maggiori alle colture». Quindi è un insieme di circostanze negative che il mondo agricolo deve sopportare in maniera sempre più pressante. Presto arriverà l’inverno: «Le piogge torrenziali, quelle che di solito generano allagamenti, provocheranno la distruzione dei raccolti. In questo momento il nostro mondo non è preparato e non è supportato per poter affrontare questi cambiamenti improvvisi». Le colture orticole sono quelle più danneggiate da questi sbalzi. Quali sono le soluzioni? «La Regione dovrebbe creare degli strumenti che siano utili per dare un sostegno alle aziende agricole. Dal punto di vista tecnico, formando e incentivando l’utilizzo da parte delle aziende di impianti di irrigazione a goccia per fronteggiare i periodi di siccità maggiore. Sul fronte economico», chiude Corrias, «fornendo agli operatori aiuti per stipulare delle polizze agevolate sulle coltivazioni, perché le aziende agricole non sono nelle condizioni, visti i costi, di poter stipulare assicurazioni che vadano a coprire le perdite nei raccolti».

