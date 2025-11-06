Novelli e vernaccia, in alto i calici 

In alto i calici e poi via con la degustazione dei bianchi e rossi. Ma ci sarà anche cibo da assaporare in strada, musica, dimostrazioni ai fornelli, mostre, visite guidate e cultura. E poi un convegno durante il quale verrà affrontato il problema del costo del vino, spesso elevato e fuori mercato. Un menù ricco per la nuova edizione della “Rassegna vini di Sardegna di Milis”. Andrà in scena domani e domenica nelle piazze e vie del centro storico.

I numeri

La manifestazione è promossa da Pro Loco e Comune. I numeri sono importanti: 20 cantine, 5 con novelli (Mogoro, Dorgali, Trexenta, Jerzu, Dolianova) e 15 con Biologici (Pranu, Pusole, Sant'Andrè, Agrilogica, Mandrolisai, Mode, Neoneli, Fattorie Isola, Evaristiano, Polinas, Valle d'Accoro, Contini, Rimedio, Mussura, Cuscusa e le cantine associate all'ecomuseo della Vernaccia di Oristano) e un totale di oltre 50 etichette in degustazione.

I prezzi

Il presidente della Pro Loco, Luigi Murgia: «Si tratta di un qualificato impegno di promozione che verrà aperto da un importante momento di riflessione in programma a Villa Pernis domani, alle 10.30 sul futuro del mercato e consumi del vino. Si parlerà dei prezzi, spesso troppo alti e non sempre alla portata di tutti. Ma anche dei costi che ci sono dietro le produzioni, delle spese aziendali». Parteciperanno al convegno Stefano Berzi, miglior sommelier Ais d'Italia 2021, Dario Cappelloni della Guida essenziale vini d'Italia, Marco Delugas, importatore di vini francesi, Andrea Sedilesu, enologo della cantina Sedilesu di Mamoiada e infine Pierluigi Fais, ristoratore.

L’evento

Sette le zone che ospiteranno la rassegna. Nel centro storico ci saranno gli stand riservati alle cantine per esposizioni e degustazioni. «Porteremo i nostri due vini bio, un cannonau e un vermentino. Ma anche la nostra filosofia e cioè niente sostanze chimiche per salvaguardare l'ambiente e la salute del consumatore. Milis è una vetrina importante, un modo per avere il contatto diretto con varie realtà», commenta Sebastiano Polinas, enologo e titolare della Cantina Polinas, di Bonnanaro. Salvatore Cau delle Cantine di Neoneli: «Ci saremo per vendere i nostri prodotti, questo è ovvio, ma soprattutto per presentarci, per far conoscere i nostri vini a sommelier, ristoratori, consumatori esperti e giornalisti del settore».

Gli eventi

Palazzo Boyl, l’anfiteatro e Casa Bagnolo ospiteranno la mostra dell'artigianato, della Vernaccia, le dimostrazioni dei sommelier e gli show cooking curati da chef stellati. Per l’occasione sarà fruibile poi il rinnovato giardino di Villa Pernis. In programma anche una mostra di moto d’epoca; previste infine visite alle cinque chiese della forania e al nuraghe Cobulas. La rassegna si svolge con il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione e la Fondazione di Sardegna.

