Novelli, bianchi, cibo e cultura 

Più cibo da assaporare rispetto agli anni scorsi, poi la preparazione dei piatti in diretta con chef professionisti, diversi convegni specializzati, musica, mostre, visite guidate e cultura a volontà. Sono le novità dell’edizione 35 della “Rassegna vini di Sardegna di Milis”. Dall’8 al 10 novembre nelle piazze e nelle vie del centro storico sarà possibile degustare nettare rosso e bianco.

Le etichette

Saranno presenti cinque etichette di novello sardo, il prodotto che ha fatto la storia della rassegna. Poi quaranta di vino biologico e le migliori etichette della Vernaccia di Oristano. I visitatori avranno il calice a disposizione per assaporare varie qualità, da abbinare al cibo da strada. Luigi Murgia, presidente della Pro Loco che organizza l’evento in collaborazione con il Comune e la Regione e con il sostegno della Fondazione di Sardegna: «Ci aspettiamo almeno 10mila visitatori il sabato e altrettanti la domenica. C’è tanto da scoprire. In mostra la storia dei vini della Sardegna e altro ancora. Negli anni siamo riusciti a costruire un evento adatto a tutti, ai giovani che si vogliono divertire ma anche alle famiglie. E perfino a chi non ama il vino - va avanti ancora il presidente della Pro Loco - una sfida insomma. Chi è astemio può trovare buon cibo e immergersi nella cultura del paese».

Gli eventi

Si comincia venerdì, alle 10 a Villa Pernis, con una riflessione sull’evoluzione dei vini artigianali, a cura di tanti esperti. Il giorno dopo altro convegno, sempre nello stesso luogo, sulle biodiversità e i vitigni autoctoni minori della Sardegna. La giornata di domenica invece è dedicata alla cultura. Si potranno visitare i monumenti e i siti d’interesse di Milis. Alle 9.30, in collaborazione con l’associazione Tocoele e guidati dall’archeologo e ricercatore Giuseppe Maisola, sarà possibile scoprire il Nuraghe “Cobulas”: punto d’incontro in via Roma, di fronte al parco giochi. Apertura anche della chiesa romanica di San Paolo, s’Ortus de is paras, Palazzo Boyl, la casa del vescovo, campanile e chiesa di San Sebastiano. I visitatori saranno accompagnati dai volontari della Pro Loco.

