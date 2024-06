Novecento chili di droga, tre condanne per oltre vent’anni 

Tre condanne per droga pesanti con multe altrettanto pesanti. Si è chiuso così ieri mattina in tribunale il processo che ha chiamato in aula Danilo Dearca, Antonio Piras e Cinzia Ruzzettu, per loro i giudici del Tribunale di Oristano (presidente Altieri, a latere Argiolas e Mascia) hanno disposto pene rispettivamente a 9 anni e 4 mesi, più 85mila euro di multa, otto anni e 8 mesi e 70mila euro di multa e infine tre anni e mezzo e 25mila euro di multa. I tre sono stati chiamati a rispondere di detenzione per spaccio di 900 chili di droga, fra marijuana e hashish e nel 2022 era scattata per loro una misura cautelare.

Una coltivazione era stata avviata nei capannoni di una vecchia distilleria dismessa, alle porte di Suni, dove i carabinieri fecero un blitz mettendo nei guai due bosani e una donna di Macomer.

La scorsa udienza il pm Andrea Chelo aveva chiesto per tutti e tre la condanna, mentre gli avvocati Mario e Francesco Lai (per Dearca), Giorgio Murino (per Piras) avevano sostenuto che quella attività illecita non fosse riconducibile ai due, non c’era certezza, in altre parole, che fossero loro a occuparsi della coltivazione perché, sempre secondo la difesa, altre persone gravitavano in quei capannoni. L’avvocato Luciano Rubattu (per Ruzzettu) aveva, invece, affermato che la donna era totalmente estranea a quella attività, i due le avrebbero semplicemente proposto di avviare una coltivazione ma di canapa sativa, legale; Ruzzettu non aveva nemmeno le chiavi di quel capannone. I difensori avevano chiesto, quindi, l’assoluzione. ( p. m. )

