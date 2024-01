Nove vittorie su 10: Techfind, che ritmo 

SAN SALVATORE S. 62

BASKET GIUSSANO 51

Techfind Selargius : Reani 5, Mura 5, Granzotto 9, Ceccarelli 7, Pavrette 17, El Habbab 15, Pandori, Berrad 4, Valenti ne, Lapa ne, Porcu, Corongiu. Allenatore Righi

Foxes Giussano : Diotti 10, Manzotti 8, Niedzwiedzka 8, Bonadeo 13, Gatti 6, Lussignoli, Germani ne, Cec. Colico 3, Fo- schini ne, Crippa 3, Sorrentino, Cel. Colico ne. All. Corno

Parziali : 15-21; 35-34; 48-44

La Techfind alza il muro difensivo, e per Giussano non c’è nulla da fare. Le giallonere concedono alle lombarde la miseria di 17 punti negli ultimi 20’ e chiudono trionfalmente il girone d’andata: la nona vittoria nelle ultime dieci gare del campionato in A2 Femminile (62-51) vale anche il pass per la Coppa Italia.

Al PalaVienna, le Foxes partono meglio e conducono anche di 9 lunghezze in avvio di secondo quarto. Il San Salvatore fatica a trovare ritmo in attacco, complice la difesa a zona proposta dalle rivali, ma ha il merito di tenersi sempre in linea di galleggiamento grazie anche all’energia di El Habbab. Le selargine sorpassano a metà partita e fanno la differenza nel secondo tempo con una difesa asfissiante. In attacco, invece, Granzotto e Pavrette realizzano i canestri che consegnano la certezza della vittoria già a 2 minuti dalla sirena.

Il commento

«Arrivavamo da una settimana complessa in termini di acciacchi e infortuni», commenta coach Righi, «la squadra ha comunque saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Non potevamo chiedere di più a questo girone d’andata».



