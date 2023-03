Nove tesori sardi al Fai di primavera 

L’istituto dei ciechi della Sardegna, a Cagliari, l’ex carcere di San Sebastiano a Sassari e la stazione elettrica Terna a Codrongianos sono solo alcuni dei nove siti che saranno visitabili in Sardegna sabato 25 e domenica 26 marzo per le giornate Fai (Fondo ambientale italiano) di primavera: un weekend che coinvolge e unisce tutta Italia con l’intento di celebrare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite guidate a offerta libera in luoghi poco conosciuti o difficilmente accessibili sparsi per tutto il territorio nazionale. La manifestazione di punta del Fai, giunta alla sua trentunesima edizione, coinvolgerà oltre 750 luoghi in 400 città, offrendo l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura che, in parte, vengono aperti al pubblico in via esclusiva per la manifestazione.

L’evento di piazza

Capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini, istituzioni, associazioni ed enti pubblici e privati, rappresenta, ad ora, il più importante «evento di piazza», come è stato definito, dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano.

«In Sardegna sono tante ed eterogenee le tipologie di luogo rappresentate: non solo l’archeologia, ma anche luoghi della memoria storica, legati alla cura e importanti e inaccessibili luoghi legati all’energia , alla sua produzione, all’accumulo e alla trasmissione», spiega la presidentessa del Fai Sardegna Monica Scanu. La manifestazione è inoltre un importante evento di raccolta fondi. Per questo ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del Fai. Detto ciò, vediamo insieme i singoli siti.

S’Arcu ’e is Forros

Il sito di Villagrande Strisaili, di estrema importanza per l’archeologia isolana, è un ampio villaggio-santuario che fu il più importante centro metallurgico della Sardegna Nuragica. Aperto al pubblico sabato 25 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.