Nove start up a lezione di innovazione 

Creare un ecosistema di eccellenza dedicato alle tecnologie emergenti e alle Smart Cities, che possa fare di Cagliari un punto di riferimento attrattivo sia per chi vuole realizzare esperienze imprenditoriali innovative sia per chi vuole investire in città. È l’obiettivo delle iniziative del primo programma di accelerazione dell’Ateneo, realizzato dal Crea UniCa per la Casa delle Tecnologie Emergenti.

L’Ateneo

«L’Università di Cagliari ancora una volta si mette al servizio del territorio per facilitare lo sviluppo di un ecosistema innovativo», ha detto Maria Chiara Di Guardo, direttrice Crea, ieri, durante la presentazione del progetto al Thotel in occasione del “Benchmark Day”, un importante evento di networking con investitori internazionali rivolto a startupper, partner e stakeholder. «All’incontro abbiamo avuto imprese, operatori, start up innovative e soprattutto abbiamo gli investitori per confrontarci e scambiarci idee. Questo è il ruolo dell’Università e di Crea come centro di promozione del territorio e dello sviluppo dell’imprenditorialità innovativa», ha aggiunto. Sono 9 le startup provenienti da tutta l’Italia che stanno seguendo un percorso di quattro mesi, inaugurato lo scorso 18 marzo. Il corso prevede un orientamento al rafforzamento delle proprie competenze, ma anche un importante focus sul processo di validazione del business model e sullo sviluppo del fatturato, attraverso un approccio basato sull’internazionalizzazione delle idee (Open innovation) e sul networking (la costruzione delle relazioni professionali). «Le start up seguono il piano legato alla promozione delle tecnologie emergenti e si occupano di diversi progetti, tra cui la creazione di fiori nelle serre e il monitoraggio della salute delle piante attraverso strumenti che permettono di creare innovazione per il territorio», ha spiegato Di Guardo, «di quelle coinvolte, alcune non sono nate in Sardegna, ma stanno usufruendo della ricchezza del nostro ecosistema».

Il piano

Il programma di accelerazione di Cagliari Digital Lab è il primo realizzato dall’Università di Cagliari. «Il vantaggio che portano queste nuove startup è l’innovazione per risolvere problemi importanti. Persone con un alto profilo inoltre hanno l’opportunità di creare la loro impresa in Sardegna è una chance per tutti», ha concluso la direttrice Crea.

