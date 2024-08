Nove spettacoli teatrali in sette giorni con il festival Impronte 

Dal parco Parodi all’ex Convento dei Cappuccini, sino all’ex Caserma di via Roma e Sa Dom’e Farra. Anche quest’anno Quartu si trasforma in palcoscenico che ospiterà le rappresentazioni teatrali della quinta edizione del festival “Impronte”, organizzato dalla compagnia Artisti Fuori Posto, in programma dal 20 al 27 agosto in diverse location diffuse in tutto il territorio cittadino, per coinvolgere centro e periferie.

Con nove spettacoli per adulti e bambini, la rassegna culturale, patrocinata e finanziata dal Comune all’interno del programma istituzionale “Ripensare la città 2024”, durerà sette giorni. Si parte martedì 20 agosto, con due proposte per il pubblico: la prima dedicata alle famiglie con lo spettacolo “Alla ricerca dei nuragici” della compagnia Origamundi - con Ivano Cugia, Andrea Gandini e Eliana Carrus -, che andrà in scena alle 19 al parco Parodi; la seconda sarà lo spettacolo “La casa sulla scogliera” della compagnia Artisti Fuori Posto, nell’ex Convento dei Cappuccini alle 21,30. Si proseguirà sino al 27 agosto, con appuntamenti quasi quotidiani pensati per creare uno scambio culturale fra comunità locale e visitatori, e valorizzare le risorse artistiche e paesaggistiche di Quartu. (f. l.)

