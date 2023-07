Nove slot machine illegali,  maxi multa da 99mila euro 

Le slot machine erano scollegate dalla rete telematica e il locale del centro storico dove si trovavano non aveva nessuna autorizzazione al gioco elettronico. Così i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato 9 apparecchi e sanzionato il titolare dell’attività: dovrà pagare 99mila euro. Altrimenti rischia la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi. I funzionari si sono presentati in un locale ritrovo di appassionati delle slot. La verifica ha permesso di appurare che i 9 apparecchi erano scollegati dalla rete telematica dell’Agenzia. Inoltre non c’era alcuna documentazione per l’autorizzazione all’utilizzo.

