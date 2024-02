Nove paesi in festa per il carnevale 

Le macchine organizzative del carnevale in Marmilla sono pronte. Con inizio alle 15.30, Tuili (sabato), Setzu (domenica), Turri (lunedì) e Genuri (domenica 18), organizzano il “Carnevale Insieme”. Si dice soddisfatto Sandro Palla, sindaco di Setzu: «Grazie a un gruppo di volontari è stato realizzato un carro che poi parteciperà alle date condivise. Organizzare il carnevale con altri paesi sarà l’apripista per condividere altri eventi».

Ieri, sfilata per le vie del paese a Lunamatrona, e sabato, dalle 23 al campo sportivo, si bissa con la festa in maschera organizzata dal comitato “San Giovanni Battista 2024”. Anche a Gesturi, sabato alle 15 nella piazza del Comune, sfilata e intrattenimento. A Ussaramanna, sempre sabato, dalle 15.30 a Casa Zedda, pentolaccia in maschera, dolci, panini e patate fritte (ricavato devoluto alla Parrocchia). A Furtei, martedì 13, alle 10, in biblioteca, letture e giochi (6-10 anni). A Collinas il “Carnevale Forrese”, per per bambini, giovani e adulti, è stato posticipato a sabato 17, alle 15,30, causa previsioni meteo. “Pro Loco e un gruppo di ragazzi e la hanno il merito di impegnarsi per far sì che la festa continui e la Comunità ringrazia”, chiosa il sindaco, Francesco Sanna. Sabato 17 anche per Barumini: partenza sfilata dalle 15 dal campo sportivo e a Villanovaforru, alle 17, carnevale nella sede della Pro Loco.

