Nove ore senza corrente, disagi senza fine 

Senza energia elettrica per nove ore. Un disagio concentrato nella zona a ridosso del cimitero di Selargius, da via San Paolo a via San Nicolò, stesso problema registrato anche in via Bramante, via Sant’Antonio e via Sanzio: tutte strade dove ieri - dalle 9 alle 16 - è mancata la corrente nelle case, a detta dell’Enel per lavori di manutenzione necessari a seguito di un guasto nell’impianto che alimenta la zona della città.

«Fra acqua e corrente ormai stiamo vivendo solo disagi a Selargius», lamentano i residenti del quartiere che ieri hanno intasato il centralino dell’Enel per chiedere spiegazioni. «Pensavamo fosse uno stop momentaneo, invece è durato sino al pomeriggio». Problema risolto intorno alle 16. «Resta il fatto che per nove ore siamo rimasti senza corrente, oltretutto in questi giorni di caldo torrido», denunciano i residenti nelle vie interessate dall’improvvisa interruzione dell’energia elettrica.

Le temperature elevate nelle ultime settimane sarebbe anche la causa della rottura di alcune condotte dell’acqua. Ciò ha costretto le squadre di Abbanoa a intervenire sulle strade e interrompere l’erogazione. Inevitabili i disagi per i cittadini. ( f.l. )

