Nove nuovi bus  per potenziare il servizio Arst 

Negli ultimi 20 giorni il parco mezzi dell’Arst in Ogliastra si indebolito. Prima due incidenti nel giro di 30 ore, poi il rogo che martedì mattina ha divorato un bus durante una corsa da Talana a Tortolì. Complici anche gli altri pullman fermi ai box per problemi meccanici, in più di un’occasione i collegamenti sono saltati provocando disagi all’utenza, soprattutto degli studenti. Alla luce dell’emergenza, l’Azienda regionale ha potenziato i depositi di Tortolì e Lanusei destinando nuovi mezzi al territorio. «Per ora 9», fa sapere Carlo Poledrini, 63 anni, direttore centrale dell’Arst. La comunicazione del manager lascia intendere che il parco mezzi verrà ulteriormente potenziato per soddisfare meglio le esigenze delle comunità.

Più volte nelle ultime settimane i sindacati hanno sollecitato più puntualità negli interventi di manutenzione a beneficio della sicurezza collettiva, dagli autisti ai passeggeri passando per gli altri utenti della strada. Il primo febbraio un bus carico di studenti ha investito un furgone lungo la strada statale 198, in prossimità del passaggio a livello che apre verso l’ex scuola Enaip di Lanusei. Illesi il conducente del bus, proveniente da Arzana, e i passeggeri, in gran parte studenti. Feriti gli occupanti del furgone, due artigiani di Lanusei, che erano finiti in ospedale. Nel pomeriggio del giorno successivo un altro mezzo dell’Azienda regionale ha provocato un tamponamento in viale Santa Chiara, a Tortolì. In quella circostanza l’autista viaggiava da solo. Nell’incidente erano rimaste ferite cinque donne, tre di Villanova Strisaili e due di Tortolì. (ro. se.)

