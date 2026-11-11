Nove nidi per 420 bambini: «Il nostro fiore all’occhiello» 

“Il fiore all’occhiello del nostro Comune”. Per l’assessora alle Politiche educative Nicoletta Puggioni si tratta del Sistema Integrativo Educativo 0-6 messo sotto la lente, in V Commissione a Palazzo Ducale. Dove il fulcro sono i 9 nidi comunali, tutti in città tranne la nuova “creatura” della borgata La Corte, frequentati da 420 bambini. A coordinare i lavori sono quattro funzionarie del settore che, a oltre 10 anni dalla nascita nel 2015 della legge “Buona scuola”, hanno svolto il compito di tessere un’opera di continuità tra il servizio 0-3 e quello fino a 6 anni, attraverso la formazione, in primis degli educatori e di chi lavora a contorno, un numero di circa 450 operatori solo a Sassari.

Tra decine di seminari, laboratori e incontri, e interfacce di livello nazionale, uno step di rilievo è venuto nel 2023 dall’attivazione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali e dalle 35 firme per il Protocollo d’intesa per il funzionamento integrato, sottoscritto da Comune, dirigenti scolastici e privati. Divenute 38 quest’anno con l’aggiunta di Sorso mentre prosegue, rimarca Puggioni, l’alta frequenza nei nidi. «Con la presenza di un educatore su 5 piccoli dai 3 ai 12 mesi, 1/8 dai 12 ai 24, 1 su 10 dai 24 ai 36», spiega. Intanto, di recente, è andato in porto l’affidamento quadriennale dei servizi per l’infanzia, per cui il Comune spenderà oltre 16 milioni di euro.

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