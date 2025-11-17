VaiOnline
Festival/2.
18 novembre 2025 alle 00:27

Nove musicisti sardi volano a San Marino per il Tour Music 

Da sabato prossimo 22 novembre al 30 novembre, San Marino si trasformerà in un grande festival diffuso con concerti, dj set, masterclass e incontri con protagonisti della scena internazionale per le Finali Europee del Tour Music Fest 2025. A rappresentare la Sardegna saranno Gabriele Chiesa (da Cagliari), Ramona Oliviero (da Cagliari), Veronica Satta (da Sassari), Davide Locca – TvAma (da Cagliari), Edoardo Cambarau – Edo Rock (da Carbonia-Iglesias), Chiara Sophie Orefice – Chiarore (da Cagliari), Jasmine Mattana (da Cagliari), Nicola Milia – Santi Nazzara (da Cagliari) e Alberto Vargiu, in arrivo da Sassari.

Un risultato importante che conferma la vitalità e la qualità della scena musicale sarda in un contesto europeo di altissimo livello. L’edizione 2025 del Tour Music Fest sarà inoltre dedicata con affetto al maestro Peppe Vessicchio, figura amatissima che ha accompagnato i giovani artisti nelle ultime edizioni del festival, condividendo con loro passione, ironia e un profondo amore per la musica. È in questo scenario che i finalisti sardi entreranno in contatto diretto con autori, produttori, vocal coach e musicisti di livello internazionale, partecipando a masterclass, concerti, dj set e incontri aperti al pubblico. La serata finale del 30 novembre, ospitata al Teatro Titano, decreterà i vincitori dell’edizione 2025 in un grande evento live che vedrà sul palco anche Martina Cervellin, vincitrice del TMF 2024 e rappresentante di San Marino all’Eurovision Junior 2025.

