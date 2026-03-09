VaiOnline
Loceri.
10 marzo 2026 alle 00:27

Nove milioni, così il paese cambia volto 

Nove milioni e mezzo di euro di finanziamenti in cinque anni. È il bilancio amministrativo del governo locale avviato alla conclusione del mandato. Cultura, sport e sviluppo economico sono le voci più elevate del quadro finanziario dell’amministrazione di Gianfranco Lecca. Con una condizione demografica che regge rispetto ad altre località (-4 di saldo negativo), Loceri è un centro che conta 1.328 residenti.

Un milione e 200mila euro è destinato al museo Mater sulla tecnologia agraria, 1,1 al campo sportivo San Bachisio e un altro milione allo sviluppo della zona artigianale. Quarantatré in tutto i finanziamenti, di varia provenienza (ministeriale, regionale, Gal e contributi comunali), per adeguare edifici pubblici e la viabilità. In particolare, per mettere in sicurezza e completare la vecchia strada Loceri-Lanusei sono stati ascritti 370mila euro sul bilancio dell’ente, 330mila per la rete interna e 200mila per manutenere il tratto di Su Enali. Un occhio è stato prestato anche all’ambiente, con 113mila investiti per adeguare l’ex discarica di Monte Tarè. Con il Pnrr, tramite il Plus Ogliastra, sono arrivati 210mila euro per la manutenzione della struttura per anziani e disabili “Ex casa Pilia” destinata a servizi riabilitativi. Con 200mila euro sono stati effettuati interventi anti-siccità. (ro. se.)

