Nove medaglie ai mondiali  per l’allevatore di canarini 

Nove medaglie al campionato del mondo di Ornitologia che si è appena concluso in Spagna, altre due al campionato italiano che si è svolto a dicembre in Abbruzzo: Andrea Ennas, allevatore di canarini di Carloforte, si conferma un campione di prima classe con i suoi “Munchner”, selezionati, nati e allevati sull’isola di San Pietro.

Una passione nata tanti anni fa, quasi per caso, che negli anni ha regalato tante soddisfazioni a Ennas, con incetta di medaglie e riconoscimenti in tutte le manifestazioni a cui partecipa con i suoi canarini. Dietro le competizioni e le esposizioni c’è un grande lavoro, a cominciare dalla selezione delle caratteristiche migliori per ciascuna categoria: giallo, pezzato, nerobruno e bianco ardesia. «È una sfida continua - dice Andrea Ennas - un impegno ripagato da tanti risultati importanti. In Spagna, al campionato mondiale che si è appena concluso, ho partecipato con 33 canarini: ho ottenuto quattro primi posti, quattro secondi e un terzo posto, sono risultato il dodicesimo tra i 236 allevatori italiani partecipanti per numero di medaglie vinte».

I canarini e i premi sono in viaggio dalla Spagna ma a Carloforte è già tempo di preparare la nuova stagione. «È un’attività che richiede molto studio e attenzione», dice Ennas. Per lui anche i complimenti dell’amministrazione comunale. «Grazie Andrea per questo ulteriore prestigioso risultato - scrive il Comune - che inorgoglisce la nostra comunità e contribuisce a far conoscere Carloforte nel mondo».