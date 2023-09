Nove gol subiti nell’ultimo anno in A 

Negli ultimi anni l'Udinese è diventata una bestia nera del Cagliari: i friulani hanno vinto 6 delle ultime 8 fra casa e trasferta, con l'unico successo rossoblù a Udine il 21 aprile 2021 (0-1). In casa la situazione non migliora: 1 pareggio e 3 sconfitte negli scorsi 4 confronti diretti. E c'è da cancellare il 2021-2022, con 9 gol subiti fra andata (0-4) e ritorno (5-1).

L'ultima volta

L'unica vittoria del Cagliari alla Domus sull'Udinese è del 14 aprile 2018, 2-1 in rimonta. Lo scontro salvezza è aperto al 10' da Lasagna, che da due passi mette in rete un cross basso da sinistra di Barák. La reazione della squadra di López è però quasi immediata, al 21' gran punizione di Cigarini sul palo e Pavoletti di testa nell'area piccola pareggia. Ed è un altro colpo di testa a decidere la gara: all'84' angolo dalla destra di Cossu e a centro area svetta più in alto di tutti Ceppitelli per il 2-1. Un successo che risulterà poi fondamentale nella corsa salvezza.

Il bilancio

Equilibrio quasi assoluto nelle 34 partite col Cagliari in casa (nel 2012-2013 curiosamente si giocò in Friuli, nel neutro di Trieste): 13 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte.

