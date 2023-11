Nove gol nella festa del Cagliari a Nuoro 

Il Cagliari si gode l’abbraccio di Nuoro, una festa di sport con una cornice di 3.500 appassionati. Applauditissimo Claudio Ranieri, che incassa anche i complimenti di Gianfranco Zola, che ha seguito la gara sugli spalti del “Frogheri”. I rossoblù, orfani dei tanti nazionali, si sono imposti per 9-0. Tripletta di Jankto, due gol per Pavoletti e Viola, in rete anche Desogus e Petagna. «Approfittiamo della pausa per concentrarci ancora di più per la sfida con il Monza», ha detto Deiola a fine gara. Nella foto di Ettore Loi, selfie dei tifosi con Pavoletti

alle pagine 50, 51