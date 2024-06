Nove ficus monumentali ingabbiati da tre mesi «Dopo i crolli in corso le indagini sulla stabilità» 

Quando saranno rimosse le transenne che delimitano i ficus di piazza Ingrao e dei Giardini pubblici? A chiederselo sono in tanti. Sono passati infatti tre mesi da quando gli alberi sono stati circoscritti dal Servizio Verde del Comune. Ciò al fine di consentire interventi di messa in sicurezza e monitoraggi fitosanitari. Considerando anche piazza Matteotti e il Parco delle Rimembranze sono 9 gli alberi ingabbiati. Quando saranno liberati? L’unica notizia, filtrata da ambienti comunali, è che le transenne potrebbero essere rimosse tra qualche settimana. Ma di ufficiale non c’è niente.

«I ficus macrophylla dei Giardini pubblici sono stati transennati per valutazioni sulla stabilità», spiega Alessio Sordo, assistente capo del Corpo Forestale, «idem il grande ficus di piazza Ingrao, anche a seguito di una relazione nella quale suggerivo di approfittare della riqualificazione di via Roma per tutelare l’albero e gestirlo già come monumentale (ampliamento zona di protezione e recinzione)». Il ramo di un ficus di piazza Ingrao era crollato nel maggio del 2023, schiacciando un’edicola, perché attaccato da patogeni individuati dall'Università di Sassari. «Prima di riaprire la piazza bisognerà valutarne la stabilità, serviranno indagini tomografiche e trattamenti per allungare la vita dell’albero», conclude Sordo. Si attende, intanto, che il Comune si attivi sulle proposte di “monumentalità” avanzate dai forestali. Non solo per piazza Ingrao, ma anche per un cipresso di Pirri. Gli alberi saranno inseriti nell'elenco regionale e poi in quello nazionale dal Ministero dell'Agricoltura.

