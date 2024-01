Nove eventi estremi al giorno,  il 2023 “anno nero” in Italia 

L’anno più caldo di sempre è stato accompagnato in Italia da una media di oltre nove eventi estremi al giorno. Lo ricorda la Coldiretti nazionale, che in questi “eventi estremi” include grandinate, trombe d’aria, bombe d’acqua, ondate di calore, freddo con gelate improvvise e tempeste di vento. Sono tutti fenomeni meteorologici che hanno portato con loro pesanti effetti anche sull’attività economiche, a partire proprio dall’agricoltura. In Italia, il settore ha fatto registrare nel 2023 un'annata nera con danni che, tra coltivazioni e infrastrutture, superano i sei miliardi di euro.

«L’agricoltura italiana è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli», afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Poi aggiunge: «I cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole, che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio. Un obiettivo che richiede un impegno delle istituzioni per accompagnare l’innovazione dell’agricoltura 4.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm ».

Secondo il presidente nazionale dell’organizzazione degli agricoltori, sono necessari anche investimenti per la manutenzione, il risparmio, il recupero e la regimazione delle acque con un sistema diffuso di piccoli invasi che possano raccogliere l’acqua in eccesso, per poi distribuirla nel momento del bisogno».

