Nove dipendenti assunti in Municipio 

Una buona notizia per i disoccupati asseminesi. Durante l’ultimo Consiglio comunale, tra le variazioni di bilancio, è stata approvata anche quella di oltre 200mila euro utili per procedere con le assunzioni di nove lavoratori ex Sardinia Green Island, Ineos, Keller e Vesuvius interessati dai cantieri occupazionali realizzati dalla protezione civile regionale. Si tratta di sette operai qualificati, un ragioniere e un ingegnere, tutti asseminesi, che hanno perso il lavoro a seguito del fallimento delle aziende di provenienza.

La delibera

«Da agosto, periodo nel quale la Regione ha chiuso la fase progettuale», dichiara Matteo Venturelli, assessore con delega ai cantieri comunali, «come amministrazione ci siamo attivati per cercare di snellire le procedure e dare risposta ai nove lavoratori e alle loro famiglie. Davanti alla lentezza dei trasferimenti regionali e grazie alla collaborazione degli uffici e dell’assessore al bilancio Malloru, siamo riusciti e recuperare economie utili per poter anticipare interamente le somme».

La polemica

Ma prima della votazione hanno abbandonano l’aula il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Demontis e di Forza Italia Ignazio Pireddu (mentre i grillini sono rimasti in Aula). «È un atto di protesta per ribadire che vogliamo essere messi nelle condizioni di lavorare bene in Consiglio e nelle Commissioni, nell’interesse primario dei cittadini che rappresentiamo», dice Pireddu. Si unisce il capogruppo di Fratelli d’Italia Demontis: «La maggioranza continua con lo stesso metodo di sempre: approssimazione, mancanza di visione e gestione permalosa dei rapporti con i consiglieri comunali e con i referenti dei partiti politici. Non convocare le commissioni e pretendere di esaminare atti complessi in poche ore non è corretto».

Sulla stessa linea Niside Muscas: «Ho seguito la vicenda di questi nostri cittadini passo passo, e se l’amministrazione avesse mandato gli atti in tempo utile per poterli visionare e analizzare con coscienza mai avrei abbandonato l’Aula. Purtroppo, questa variazione di bilancio era insieme ad altri argomenti, tra l’altro non meno dettagliati. Darci meno di quattro giorni (di cui due festivi) per analizzare e votare con responsabilità atti così complessi non è rispettoso per chi ci ha votato».

L’assessore

«Nonostante il frenetico periodo caratterizzato dalle scadenze», replica l’assessore Venturelli, «garantiamo il massimo impegno affinché ci sia un po’ di luce per questi nostri concittadini: gli uffici sono già a lavoro per le procedure pre assunzionali. Dispiace constatare come al netto dei proclami la costante campagna elettorale non lasci spazio alle azioni concrete e alle battaglie condivise per il territorio».