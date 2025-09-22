Nove club in testa dopo due turni 

Nove squadre in testa alla classifica di Promozione a punteggio pieno dopo due turni: quattro nel girone A, cinque nel gruppo B. E poche sorprese, perché in vetta ci sono tutte le formazioni accreditate dei favori del pronostico alla vigilia, cioè Castiadas, Guspini e Terralba a sud e Alghero, Bonorva, Arzachena e Usinese a nord, con in più la matricola Cannonau Jerzu nel primo caso e il Luogosanto nel secondo. Ma già domani la situazione potrebbe cambiare radicalmente, o essere ulteriormente confermata, perché è in programma il turno infrasettimanale.

Il risultato di maggior rilievo è stato ottenuto dal Castiadas, che in casa ha sconfitto con autorevolezza il Selargius, e dal Bonorva, capace di espugnare il campo dello Stintino con i gol di Pinna (decisivo) e del solito Saba, a segno in entrambe le giornate. Importante anche il successo del Samugheo neopromosso sul terreno dell’Atletico Cagliari, mentre il Guspini non ha avuto difficoltà a passare a Uta mettendo subito in chiaro le ambizioni d’alta classifica. L’Alghero, che si disfa del Coghinas, conferma lo spessore di una rosa solida che punta all’immediato ritorno in Eccellenza, mentre l’Usinese dopo due stagioni finite ai playoff prosegue anche quest’anno nella corsa verso la promozione. Strada che vuole intraprendere anche l’Arzachena dopo una stagione di assestamento.

