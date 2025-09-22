VaiOnline
Promozione.
23 settembre 2025 alle 00:25

Nove club in testa dopo due turni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nove squadre in testa alla classifica di Promozione a punteggio pieno dopo due turni: quattro nel girone A, cinque nel gruppo B. E poche sorprese, perché in vetta ci sono tutte le formazioni accreditate dei favori del pronostico alla vigilia, cioè Castiadas, Guspini e Terralba a sud e Alghero, Bonorva, Arzachena e Usinese a nord, con in più la matricola Cannonau Jerzu nel primo caso e il Luogosanto nel secondo. Ma già domani la situazione potrebbe cambiare radicalmente, o essere ulteriormente confermata, perché è in programma il turno infrasettimanale.

Il risultato di maggior rilievo è stato ottenuto dal Castiadas, che in casa ha sconfitto con autorevolezza il Selargius, e dal Bonorva, capace di espugnare il campo dello Stintino con i gol di Pinna (decisivo) e del solito Saba, a segno in entrambe le giornate. Importante anche il successo del Samugheo neopromosso sul terreno dell’Atletico Cagliari, mentre il Guspini non ha avuto difficoltà a passare a Uta mettendo subito in chiaro le ambizioni d’alta classifica. L’Alghero, che si disfa del Coghinas, conferma lo spessore di una rosa solida che punta all’immediato ritorno in Eccellenza, mentre l’Usinese dopo due stagioni finite ai playoff prosegue anche quest’anno nella corsa verso la promozione. Strada che vuole intraprendere anche l’Arzachena dopo una stagione di assestamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 