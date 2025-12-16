Nove cinghiali in strada, schianto inevitabile 

Ne è uscito miracolosamente illeso l'autista di un furgone che ieri mattina, mentre trasportava i pasti per i bambini della mensa scolastica a Calasetta, si è visto attraversare improvvisamente la strada da 9 cinghiali.

Lo schianto

Tutto è accaduto a poche centinaia di metri dall’ingresso del paese, lungo la strada statale 126 dove l’urto con due esemplari adulti del branco in transito si è rivelato inevitabile. Il mezzo, un furgone della cooperativa “La locomotiva”, non ha potuto evitare di investirne uno che è rimasto esanime sull'asfalto, mentre un altro, ferito, si è allontanato rapidamente a nella vicina vegetazione. Anche degli altri sette, nessuna traccia. Colpisce il fatto che l'incidente si sia verificato intorno alle 8 del mattino, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Nonostante il forte spavento, l'autista è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, limitando i danni a quest’ultimo, ma senza riportare danni fisici. Il branco era formato da esemplari adulti che all'improvviso hanno attraversato la carreggiata in fila, di corsa, già in pieno giorno.

Il piano

In questo caso, la rapidità di reazione e la fortuna sono state determinanti, ma l’episodio sottolinea la crescente urgenza di adottare misure preventive per evitare nuovi incidenti simili. Il problema dei cinghiali, infatti, è noto da tempo e il rischio di incidenti è all’ordine del giorno soprattutto in questa strada molto trafficata. Recentemente, un piano di intervento sperimentale era stato predisposto in collaborazione con l’autogestita di caccia di Sant’Antioco per concentrare le battute proprio nei pressi dei centri di attrazione turistica e balneare.

