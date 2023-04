Nove chili di cocaina nell’autoarticolato, condanna di 6 anni a un 53enne di Silanus  

Sei anni di reclusione per un carico di nove chilogrammi di cocaina, trovati dalla Guardia di Finanza di Livorno dentro il rimorchio di un autoarticolato diretto a Olbia. La condanna è per l’autotrasportatore di Silanus, Michele Benzi. L’uomo, 53 anni, era stato arrestato nel porto di Livorno il 22 novembre dell’anno scorso. I militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal colonnello Cesare Antuofermo, avevano fermato il tir di Benzi e dopo una accurata perquisizione era spuntato un borsone con all’interno i panetti di cocaina. Benzi, difeso dagli avvocati Francesco Lai e Marta Gaiotto, ha scelto di chiudere subito la questione optando per il rito abbreviato. ll processo è stato celebrato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, sono state accolte le richieste del pubblico ministero Ezia Mancusi. Le indagini sono state condotte in collaborazione con la Guardia di Finanza di Olbia e non sono ancora concluse.

