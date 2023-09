Nove Caretta caretta conquistano il mare 

Le tartarughe con “carta d’identità” quartese hanno preso il largo. Si è infatti concluso il processo di schiusa delle uova depositate nell’arenile del Poetto a luglio. La zona interessata era stata subito recintata dagli esperti del Corpo Forestale, con tanto di presidio, e l’ausilio di diverse associazioni di volontari, affinché il sito fosse costantemente monitorato in attesa della schiusa. Mercoledì l’apertura del nido della Caretta caretta in spiaggia, con nove piccole tartarughe che hanno preso il largo e circa ottanta uova portate ad Oristano in attesa della schiusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA