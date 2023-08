Nove cantieri aperti in città: investimenti per 12 milioni  

Nove cantieri aperti per un investimento complessivo di 12 milioni di euro. «La città sta pian piano cambiando volto - dice il sindaco Ignazio Locci - e siamo orgogliosi di poter evidenziare il nostro impegno grazie al quale attualmente sono in corso ben 7 cantieri. I lavori sono ripresi lunedì scorso dopo la pausa estiva e tutti procedono spediti, da piazza Umberto a viale Trento, dalla scuola Mannai all’ex ludoteca di Monte Cresia, dalle palazzine di via Giovanni Paolo secondo alla costruzione dell’auditorium, fino al piano degli insediamenti produttivi». Fra tutti i settori, quello delle opere pubbliche è stato il più gettonato, anche grazie ai finanziamenti pervenuti grazie al Pnrr.

«A breve partiranno anche il secondo lotto del progetto di manutenzione straordinaria del ponte sull’istmo e quello di riqualificazione dello storico asilo generale Carlo Sanna - dice Ignazio Locci - per un totale complessivo di 9 cantieri e 12 milioni di euro di investimenti. Abbiamo sfruttato le potenzialità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza ma, in ragione di un impegno costante e senza tentennamenti della macchina comunale, teniamo gli occhi aperti pronti a cogliere nuove opportunità di finanziamento». Fra le opere pubbliche in stato di avanzamento, il rifacimento della centralissima piazza Umberto dove i lavori procedono ininterrottamente per mantenere il rispetto dei tempi stabiliti.

