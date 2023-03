Nove automobili abbandonate, multe per 14mila euro 

Nove vetture abbandonate e altrettante multe per complessivi 14 mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati a Sardara dai carabinieri della stazione, nell’ambito delle verifiche finalizzate a contrastare il fenomeno diffuso delle auto lasciate in aree pubbliche.

I mezzi erano parcheggiati nella zona industriale Terre ‘e Cresia, in prossimità di un centro di demolizione autorizzato, lungo il tracciato dell’ex 131. A insospettire i militari era stata la presenza ormai da diverso tempo delle auto, in parte anche vandalizzate.

Dalle indagini è emerso che il responsabile dell’impianto di rottamazione non le aveva prese in carico in quanto gli automobilisti erano privi di un elemento che potesse testimoniare la proprietà, dunque lasciate lì con inganno, far ritenere che fossero destinate alla rottamazione. Due dei mezzi appartengono a persone di Napoli, due di etnia rom e cinque di Sardara. A ciascuno è stato contestato l’abbandono su suolo pubblico di autovetture. Sono in corso le valutazioni per verificare se vi siano aspetti penali. «Provvederemo - dice il sindaco Giorgio Zucca - a emettere un’ordinanza d’ingiunzione nei confronti dei responsabili. Il fine è la liberazione del suolo pubblico e il corretto smaltimento degli automezzi». (s. r.)

