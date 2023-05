Nove anni per realizzare l’opera, giro d’affari da 4,3 miliardi 

La realizzazione dell’Einstein Telescope avrà ricadute positive su ampie e diverse comunità di portatori di interesse in termini di sviluppo e progresso delle conoscenze, delle tecnologie, dell’economia, sociale e culturale, a livello sia locale, sul territorio del sito ospitante, sia regionale, nazionale e internazionale – spiega il dossier su ET alla voce “opportunità e sostenibilità”.

«Al momento gli studi sull’impatto socio-economico dell’opera sono ancora preliminari e in continuo aggiornamento», spiega l’economista Luigi Guiso, dell’ Einaudi Institute for Economics and Finance , «presto sarà costituito un comitato ad hoc che avrà il compito di analizzare e calcolare, passo dopo passo, gli effetti moltiplicatori su produzione, valore aggiunto e occupazione».

Intanto, la fase di costruzione è stimata approssimativamente in 9 anni, e il costo complessivo dell’opera – ancora in corso di valutazione – è di 1,7 miliardi di euro, suddiviso in cinque macrocategorie: sito (1 miliardo di euro), sistema di vuoto (497 milioni), criogenia (48 milioni), isolamento sismico (52 milioni), ottica (157 milioni). Il totale del volume d’affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in 6,184 miliardi di euro. Il valore aggiunto è pari a 2,263 miliardi di euro.

Nel complesso, il 65-75% dell’impatto sarà a livello locale-regionale-nazionale, pari a un volume d’affari di 4,329 miliardi di euro, e riguarderà principalmente le aziende dei settori e delle rispettive filiere dell’edilizia, della meccanica, degli studi tecnici ingegneristici, geologici, dei trasporti, della rivendita al dettaglio e all’ingrosso, dell’ospitalità e della ristorazione. La restante parte – 1,855 miliardi di euro di volume d’affari – riguarderà fornitori stranieri, europei e non, che operano nei settori della produzione delle tecnologie avanzate impiegate nella realizzazione dell’Interferometro.

L’effetto totale potenziale in termini di occupazione, diretta e indotta, è stimato in 36.085 unità di forza lavoro, che corrispondono a circa 4.000 persone che lavorano full time ogni anno per i 9 anni di costruzione ipotizzati. Questa forza lavoro sarà distribuita in tutta Europa, con una previsione indicativa di un 70% circa nella nazione ospitante. (cr. co.)