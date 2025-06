Nove anni per i Rolex non pagati 

Avevano deciso di farsi giustizia da soli, chiedendo indietro i soldi per un mancato pagamento di alcuni orologi Rolex acquistati in Svizzera e rivenduti a Milano ma mai ripagati. Invece sono finiti in carcere a dove devono scontare una pena a 9 anni e un giorno per sequestro di persona a scopo di estorsione. È questa la grave accusa per cui martedì si sono aperte le porte del carcere di Sassari per tre uomini di Galtellì, Davide Manca e Dario Solinas, entrambi di 32 anni, e Marco Manca, di 34. I tre si sono consegnati spontaneamente ai carabinieri ad Alghero, dopo la condanna definitiva emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

I fatti

L’episodio risale al 20 aprile 2023 e affonda le sue radici in un presunto raggiro subito dai tre sardi, legato a una compravendita di criptovalute e orologi di lusso acquistati in Svizzera, rivenduti, mai pagati secondo quanto hanno sempre sostenuto. Decisi a “vendicare” il torto e ottenere un risarcimento, i tre organizzarono una spedizione punitiva da Galtellì a Milano. Una volta giunti nel capoluogo lombardo, presero in affitto un bed and breakfast in via Magolfa, nei pressi dei Navigli, e attirarono con una scusa tre fratelli residenti nella provincia di Milano, uno dei quali minorenne. Una volta all’interno, li aggredirono, li derubarono di circa duemila euro, li legarono con del nastro adesivo, li picchiarono e avviarono la fase estorsiva del piano: ottenuto uno smartphone, contattarono telefonicamente i genitori dei tre giovani, minacciandoli e chiedendo 120 mila euro in bitcoin per la liberazione dei figli.

Il blitz dei carabinieri

I genitori , invece di cedere al ricatto, si rivolsero ai carabinieri di Nerviano, dando il via alle indagini. In poco tempo, grazie alle tracce lasciate dalle telefonate, i militari riuscirono a individuare l’appartamento dove si nascondevano e a intervenire. Poco prima della mezzanotte, i carabinieri fecero irruzione nel bed and breakfast, liberarono gli ostaggi e arrestarono in flagranza i tre sequestratori, poi trasferiti nel carcere di San Vittore. Le vittime, portate all’ospedale di Legnano, riportarono lesioni non gravi, guaribili in tre-sette giorni.

Condanna e costituzione

Dopo il processo e la condanna, i tre imputati erano rimasti a piede libero, ma erano sottoposti a stretto monitoraggio da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola

Martedì, emesso l’ordine di carcerazione, i tre hanno deciso di non sottrarsi alla giustizia: Solinas e i fratelli Manca si sono presentati spontaneamente ai militari di Alghero. Ora si trovano nel carcere di Sassari, dove sconteranno la pena per il sequestro-lampo.

