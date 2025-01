Nove anni dalla scomparsa, onda gialla per ricordare Giulio 

Trieste . Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni, giovane ricercatore friulano, inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo. Il suo cadavere, con evidenti segni di tortura, fu ritrovato il 3 febbraio successivo. Sono passati 9 anni e l’Italia intera, da Nord a Sud, si è colorata di giallo, il colore di Giulio, per ricordarlo con varie iniziative. Lo scorso febbraio davanti ai giudici della prima Corte d’Assise di Roma è iniziato il processo a carico dei quatto 007 ritenuti responsabili del sequestro e della morte di Regeni. «La giustizia per Giulio Regeni», ha detto Nicola Fratoianni, di Avs, «deve arrivare. Anche a costo di mettere in discussione rapporti diplomatici e affari con il regime egiziano».

