Nove amici aspettano una famiglia 

Pinco è un meticcio di nove anni, otto dei quali trascorsi in canile. Giulio, una nuvola di pelo bianco, è arrivato quando aveva appena pochi mesi e da sette anni aspetta che qualcuno lo porti a casa. Poi ci sono Nemo, Pupo e Asia. Hanno nomi e storie diverse, ma un destino comune: sono in attesa da troppi anni di una famiglia. Si tratta di alcuni dei nove cani accalappiati nel territorio di Girasole e attualmente ospitati nel canile di Lanusei, convenzionato con il Comune. Per loro l’amministrazione rilancia la campagna di adozione, con un contributo di 600 euro per chi sceglierà di accogliere uno degli animali. La somma è destinata a sostenere le spese per il loro mantenimento e benessere, dall’alimentazione alle vaccinazioni, fino alle cure veterinarie.

L’appello

«L’adozione di un cane deve essere un atto responsabile. Sappiamo che quasi tutti sono orientati verso l’adozione di un cucciolo, ma invitiamo a prendere in considerazione anche un cane adulto, che ha già un carattere formato e può essere più semplice da conoscere e inserire in famiglia», è l’appello lanciato dal Comune ai residenti di Girasole. «Vi chiediamo una mano per dare una nuova vita al migliore amico dell’uomo».

L’iniziativa, avviata in via sperimentale nel 2020, ha dato risultati positivi. «Siamo arrivati ad avere 13 cani ospitati al canile, poi siamo scesi fino a cinque grazie alle adozioni. Diverse persone hanno scelto di non richiedere neppure il contributo», spiega il sindaco Lodovico Piras. Gli animali vengono affidati microchippati e sterilizzati. Dopo l’adozione sono previsti controlli della polizia municipale per verificare le condizioni di salute e benessere.

Il lato economico

La campagna risponde anche a un’esigenza economica. Il mantenimento di un cane in canile costa circa mille euro all’anno, spesa significativa per le casse di un piccolo Comune. «Investiamo risorse importanti per la custodia degli animali. Abbiamo cercato di coniugare il loro benessere con il contrasto al randagismo e il contenimento della spesa pubblica», aggiunge il primo cittadino. Un appello condiviso dal consigliere comunale Frederic Erminio Todde, che richiama l’attenzione sulle condizioni degli animali in attesa di una famiglia: «È impossibile restare impassibili davanti a quegli occhi languidi e alle zampe aggrappate alle grate, alla ricerca di un contatto e di una carezza». Pinco, Giulio e tutti gli altri aspettano una famiglia che li porti a casa.

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