Novax contesta l’immunologa Viola 

TORINO. L'immunologa Antonella Viola è stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. «Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente», ha urlato l'uomo, noto esponente del movimento torinese che si oppone alle vaccinazioni. La presentazione è stata interrotta per alcuni minuti mentre il no vax, che era seduto tra il pubblico dell'Arena Robinson, è stato allontanato.

«Temo la violenza»

«Se lei mi lascia parlare le rispondo», ha replicato la scienziata: «Vede tutto questo? Senza i vaccini, noi oggi non saremmo qui». Il pubblico in sala ha fatto partire un applauso, mentre il no vax continuava a urlare e inveire, senza mai però avvicinarsi, fino a che alcune persone lo hanno allontanato fisicamente dal Padiglione 3 del Salone del libro.

«Mi dispiace che ci siano ancora persone che non credono che i vaccini siano stati decisivi per la fine della pandemia», ha poi aggiunto Viola, che ha ricordato di aver subìto minacce personali molto pesanti per le sue posizioni a favore dei vaccini contro il Covid, tanto che è stata per alcuni mesi anche sotto scorta. «Ogni volta che accadono cose come questa temo che le persone possano diventare violente per davvero».

L’episodio è arrivato all’indomani di un altro momento di grave tensione al Salone di Torino, quello di cui era stata protagonista la ministra della Famiglia Eugenia Roccella: sabato alcuni attivisti avevano pesantemente contestato l’esponente del Governo per via delle sue posizioni antiabortiste, arrivando a far saltare la presentazione del suo libro “Una famiglia radicale”.