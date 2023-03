Novara, nube di fumo Il sindaco: state a casa 

Novara. Mattinata di paura ieri alle porte di Novara per un incendio in un’azienda chimica, scoppiato nell’area industriale di San Pietro Mosezzo. Tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo, ma il denso fumo nero sprigionato dal rogo ha fatto scattare l’allarme in un’ampia zona e il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa con le finestre chiuse, mentre le aziende del posto e i residenti della frazione di Casalgiate sono stati evacuati.

L’incendio è scoppiato alle 7.40 alla Kemi, azienda che produce agenti distaccanti, lubrificanti e soluzioni tecniche per l'industria dello stampaggio, per cause ancora da accertare. Al lavoro c’erano sei dipendenti (sui 25 complessivi) e tutti hanno lasciato in tempo il capannone avvolto dalle fiamme. I rilievi effettuati dall’Arpa, con l'analisi dei valori di monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico, già in mattinata hanno ridimensionato l'allarme.

