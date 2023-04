Novantottenne da due mesi aspetta il letto dalla Asl 

Ha 98 anni e da due mesi aspetta un letto adattato alla sua patologia. Il disservizio che subisce Maria Pintus, pensionata di Sant’Antioco, si somma a quelli subiti da tanti cittadini irritati dalla mancata consegna di materiale e dispositivi per persone allettate e disabili.

«Da due mesi dorme con la spalliera sollevata perché il letto è rotto - dice il genero di Maria Pintus, Silvano Barabino - la richiesta presentata a suo tempo riportava la dicitura “urgente”, ma qui ogni settimana non sanno che risposte dare e rinviano alla settimana successiva».

Non è l’unico caso e a nulla valgono le risposte della Asl che nei giorni scorsi aveva annunciato una velocizzazione delle pratiche inevase. In tanti ieri mattina protestavano. «Aspetto da mesi la consegna di un sollevatore per mia moglie», dice, ad esempio, Bruno Camedda. Alcuni attendono addirittura le stampelle per poter deambulare. «Io ero in fila, disperato per la situazione di mia suocera - precisa Silvano Barabino - e a fianco a me una signora aspettava la consegna di un letto per la mamma che purtroppo ha addirittura le piaghe. Il responsabile, qui nella sede del distretto, non sa più che risposte dare. Tutto questo è assolutamente vergognoso». (s. g.)

