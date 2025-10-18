Novantenne sull’Ape speronato da una macchina pirata 

È finito sull’asfalto dopo che il motocarro sui cui viaggiava è stato speronato da un’auto pirata sulla strada provinciale ex 131, all’ingresso di Porto Torres. Un pensionato di 90 anni, coinvolto nell’incidente di ieri sera alle 18, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile di Sassari. Nell’impatto, piuttosto violento, l’anziano è stato scaraventato fuori dall’abitacolo dell’Ape 50, ridotta ad un groviglio di lamiere disseminate nella carreggiata, riportando fratture agli arti e un trauma cranio facciale. L’investitore dopo il tremendo impatto è scappato, nella fuga ha sbandato con l’auto, travolgendo i paletti delimitatori ai lati della carreggiata, abbandonando la vettura poco più avanti del luogo dell'incidente. Solo più tardi si è presentato nella caserma della compagnia dei carabinieri di Porto Torres che indagano sulle cause e sulle eventuali responsabilità del conducente dell'auto, un uomo di 35 anni. Secondo le ricostruzioni dei militari, l’anziano proprietario di un piccolo terreno, nelle campagne di Li Piadriazzi, stava sbucando dall’incrocio all’altezza del bivio di Sorso, quando l’auto a forte velocità lo ha urtato distruggendo il motocarro. Era ancora vigile e cosciente quando è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Santissima Annunziata.

