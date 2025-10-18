VaiOnline
Porto Torres.
19 ottobre 2025 alle 00:30

Novantenne sull’Ape speronato da una macchina pirata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È finito sull’asfalto dopo che il motocarro sui cui viaggiava è stato speronato da un’auto pirata sulla strada provinciale ex 131, all’ingresso di Porto Torres. Un pensionato di 90 anni, coinvolto nell’incidente di ieri sera alle 18, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile di Sassari. Nell’impatto, piuttosto violento, l’anziano è stato scaraventato fuori dall’abitacolo dell’Ape 50, ridotta ad un groviglio di lamiere disseminate nella carreggiata, riportando fratture agli arti e un trauma cranio facciale. L’investitore dopo il tremendo impatto è scappato, nella fuga ha sbandato con l’auto, travolgendo i paletti delimitatori ai lati della carreggiata, abbandonando la vettura poco più avanti del luogo dell'incidente. Solo più tardi si è presentato nella caserma della compagnia dei carabinieri di Porto Torres che indagano sulle cause e sulle eventuali responsabilità del conducente dell'auto, un uomo di 35 anni. Secondo le ricostruzioni dei militari, l’anziano proprietario di un piccolo terreno, nelle campagne di Li Piadriazzi, stava sbucando dall’incrocio all’altezza del bivio di Sorso, quando l’auto a forte velocità lo ha urtato distruggendo il motocarro. Era ancora vigile e cosciente quando è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Santissima Annunziata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 