Novantenne in fuga dopo l’incidente 

Un uomo di 62 anni è stato investito nella tarda mattinata di ieri lungo la strada che collega Baia Sardinia a Cannigione. La vittima dell’incidente si trovava sul bordo della carreggiata vicino alla sua auto (a quanto pare un bolide extra lusso) quando una utilitaria lo ha travolto. L’uomo è stato proiettato verso un terrapieno e cadendo ha battuto violentemente il capo. Sul posto, a due passi da Cannigione, sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118: l’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale a Olbia con un elicottero di Areus. L’equipaggio dell’elisoccorso ha verificato subito le condizioni del paziente; si è reso necessario il trasferimento nell’ospedale di Sassari.

Le condizioni della persona investita sono gravi ma, stando ai primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. Il responsabile dell’incidente, invece, è un pensionato di quasi 90 anni che si è allontanato da Cannigione (dalla Provinciale 59) senza prestare soccorso. L’anziano è letteralmente sparito dalla scena dell’incidente. I carabinieri. dopo avere acquisito informazioni e testimonianze, lo hanno rintracciato nel giro di pochi minuti in una località a poca distanza da Arzachena. A quanto pare il pensionato ha risposto dicendo che era appena arrivato nella sua abitazione. L’anziano è apparso disorientato, non è escluso che non si sia accorto di avere investito una persona.

In ogni caso il personale dell’Arma lo ha identificato e la sua posizione ora dovrà essere valutata. L’automobilista ora rischia una denuncia per omissione di soccorso. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA