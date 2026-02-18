Novantamila turisti a spasso per la città 

Numeri in crescita e segnali incoraggianti per il turismo a Iglesias, dove il 2025 si è chiuso con un bilancio decisamente positivo, anche grazie alla tassa di soggiorno che ha coperto tutto il 2025. I dati raccolti dal Comune restituiscono l’immagine di una città sempre più attrattiva durante tutto l’arco dell’anno.

I numeri

Già il 2024 aveva fatto registrare un balzo in avanti significativo, con un aumento del 33 per cento negli arrivi e del 29 per cento nelle presenze. Non solo estate, dunque, ma una crescita distribuita in più mesi: a marzo si è passati da 554 a 1.250 arrivi, a maggio si sono superate le 5.400 presenze, a giugno quota 6.800, mentre agosto ha oltrepassato le 15 mila presenze. Buoni risultati anche in ottobre, con oltre 5.100 presenze.

Il 2025 segna invece il primo anno completo di applicazione dell’imposta di soggiorno, introdotta nel marzo 2024 e operativa da giugno dello stesso anno, con tariffe comprese tra 2 e 3,50 euro in base alla tipologia di struttura. Nell’arco dell’anno circa novantamila turisti hanno pernottato almeno una notte in città, generando 120mila euro di introiti derivanti esclusivamente dall’imposta di soggiorno. Solo nel mese di agosto si sono registrati oltre ventimila ospiti, con picchi significativi anche durante l’ottobrata e nella settimana di Pasqua.

I dettagli

Tra coloro che hanno scelto Iglesias come meta per le proprie vacanze nel 2025, il 10 per cento ha un’età compresa tra i 24 e i 28 anni, mentre il 9 per cento si colloca nella fascia tra i 49 e i 53 anni. La maggioranza dei visitatori soggiorna con la famiglia (57 per cento), seguita dai gruppi organizzati (35 per cento) e dai turisti solitari (7 per cento).

Per quanto riguarda la provenienza, il 60 per cento dei visitatori è italiano – con una forte presenza di sardi – mentre tra gli stranieri spiccano francesi (11 per cento) e tedeschi (8 per cento). Una quota del 2 per cento arriva da altri Paesi europei come Spagna, Portogallo e Inghilterra, ma anche tanti altri paesi. Cresce inoltre la componente extraeuropea: nel 2025 si sono registrati arrivi da Canada, Australia, Israele, Colombia, Brasile, Argentina, Repubblica Dominicana, Cuba, Cina e perfino dalla Nuova Zelanda. I più assidui frequentatori di Iglesias restano milanesi e sassaresi, entrambi con una presenza del 6 per cento, ma si registra un aumento di turisti provenienti anche dall’intera Penisola. A incidere positivamente sui flussi è stato anche il Cammino minerario di Santa Barbara, che quest’anno ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale, aggiudicandosi il Global Choice Award di Komoot come miglior sentiero del mondo, alimentando ulteriori aspettative di crescita. «I dati sono molto soddisfacenti, con introiti più alti della norma - commenta il sindaco di Iglesias Mauro Usai -. Come ribadiamo sempre, questi introiti li reinvestiremo nei siti turistici e nella programmazione dell’estate prossima, per la quale stiamo già lavorando». E aggiunge: «Questi dati dimostrano che il turismo, che dà una grossa mano al tessuto del territorio, può essere davvero una valida strada per provare a uscire dalla crisi o, perlomeno, per trovare percorsi alternativi».

RIPRODUZIONE RISERVATA