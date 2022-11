Nouveau cirque, prosa e musica La prima volta del Teatro di Sanluri 

Il palcoscenico è il luogo dove si gioca a fare sul serio, amava dire Pirandello. Una serietà mai spocchiosa ma all’insegna dell’entusiasmo e dell’avventura, due capisaldi della stagione 2022-2023 de “La Grande Prosa, Musica, Danza, Circo Contemporaneo” organizzata dal Cedac al Teatro Comunale di Sanluri, presentata ieri nell’elegante foyer del Massimo a Cagliari. Un momento di grande importanza per il Teatro di Sanluri che entra così a fare parte per la prima volta del Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna. Gli appuntamenti in cartellone saranno 10, il primo il 22 dicembre e l’ultimo il 16 maggio, di cui 3 saranno dedicati appositamente ai bambini e alle proprie famiglie e confluiranno in “Teatro Famiglia”. Gli ospiti saranno tanti e di caratura così come le tematiche affrontate: si va dal fascino del nouveau cirque, alla compenetrazione tra musica e scienza senza tralasciare le tematiche sociali come la sicurezza sul lavoro passando per riletture di grandi classici del passato.

I protagonisti

Tra i più attesi, proprio il 22 dicembre, gli Jashgawronsky Brothers protagonisti di un circo contemporaneo allegro e virtuoso che apriranno il sipario sulla stagione con l’esilarante “ToyBoys”. Ma non solo: mercoledì 11 gennaio andrà in scena la versione di Stefano Artissunch de “Le Preziose Ridicole” di Molière con Benedicta Boccoli e Lorenza Mario, il primo febbraio si analizzerà il rapporto tra uomo e natura con “Uomini e Virus/Uno scomodo equilibrio” dello scienziato Mario Tozzi e del sassofonista Enzo Favata. Lunedì 13 febbraio toccherà a “Tango Fuego” con la regia di Luciano Padovani, Andrea Bosca l’11 marzo porterà in scena l'adattamento de “La luna e i falò” del celebre scrittore Cesare Pavese. Aprile verrà inaugurato l’1 con “A chi esita” della Compagnia Rossolevante, il 15 sarà la volta di “Lettres Sonores/Una corrispondenza tra musica e immagini” progetto nato dalla musica della pianista di Irma Toudjian e gli scatti di Daniela Zedda. Il primo dei tre spettacoli di “Teatro Famiglia” sarà il 24 febbraio “Mattia e il nonno” di Roberto Piumini, seguito il 22 marzo da Fabrizio Coniglio con la sua pièce “Tutti a casa mia/Racconto collettivo sui sentimenti della giovinezza” mentre il gran finale porterà la firma dell’Accademia Perduta/Romagna Teatri con “Naso d’Argento” tratto da una fiaba di Italo Calvino.

«Fare cultura»

Entusiasta il sindaco di Sanluri Alberto Urpi che prende la parola con disinvoltura e brio: abito blu, camicia bianca, taglio di capelli corti leggermente sfumato e una visione della cultura dinamica. «Ringrazio tantissimo il presidente del Cedac Antonio Cabiddu e la direttrice artistica Valeria Ciabattoni, per noi questa è una grossa opportunità. Il teatro è sinonimo di socialità, questo è un nuovo inizio per Sanluri e il territorio del Sud Sardegna. Fare teatro significa fare cultura e proprio alla cultura bisogna dare il giusto peso: assistere a uno spettacolo è un momento formativo unico e prezioso».