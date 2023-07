Notti tropicali, l’afa non dà tregua all’Italia  

L’Italia sarà avvolta da una bolla di calore con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi. Domani, riporta iLMeteo.it, di giorno e all'ombra si potranno toccare i 38-39 gradi nell'Italia del Centro-Nord, mentre sul Lazio si toccheranno punte di 42-43 gradi, specie a Roma. Ma il caldo più intenso interesserà le isole maggiori e il Sud, con 45-46 gradi in Sicilia e 44-45 gradi in Puglia. Si dovranno fare i conti anche con le cosiddette notti tropicali, quando le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi.

Il picco sotto esame

La settimana di temperature estreme che sta investendo l'Italia potrebbe arrivare a sfiorare l'attuale record, sia italiano che europeo, detenuto dalla Sicilia, vicino Siracusa, anche se non ancora confermato: è stato registrato l'11 agosto 2021 in Contrada da Monasteri, dove sono stati toccati 48,8 gradi. «L'evento però è ancora sotto esame dell'organizzazione meteorologica mondiale per la convalida», spiega Michele Brunetti, del Cnr. Se confermato, si tratterebbe del record europeo, superiore non solo al valore di 48 gradi riconosciuto ufficialmente dalla Wmo, registrato ad Atene il 10 luglio 1977, ma anche ai 48,5 gradi registrati nel 1999 sempre in Sicilia a Catenanuova, in provincia di Enna.

La classifica europea

L'Italia andrebbe dunque al primo posto della classifica europea di temperature più alte mai registrate, facendo scivolare la Grecia al secondo posto e il Portogallo al terzo, con i 47,4 gradi registrati il 1° agosto 2003 ad Amareleja.

