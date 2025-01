Notti selvagge sull’asse mediano fra sgommate e motori a tutto gas 

Sgommate e gare in auto nell’asse mediano di Guspini creano da tempo disturbi e apprensione fra gli abitanti della zona, che spesso la notte si svegliano di soprassalto per il frastuono. «Il fenomeno – racconta Stefania Cadeddu – inizia alle 22,30 e si protrae sino a tardi. Qualche notte fa da casa mia, in via Genova, dalla mansarda ho visto alcuni autoveicoli che partivano dalla rotonda di via Matteotti diretti verso la rotonda di viale Di Vittorio per risalire a tutta velocita verso la Statale 197 e terminare con sgommata e testa coda davanti al piazzale del deposito Arst». C'è anche chi si prende il gusto di arrivare sparato nella rotatoria e poi affrontarla in controsterzo. Segnalati testacoda anche in prossimità del Palazzetto dello sport. «Rombi di motore e sgommate – continua Cadeddu – sono davvero una persecuzione».

Segnala disagi anche Tiziana Collu: «Abito in via Fosse Ardeatine e sento i rumori provocati dagli pneumatici: sono decisamente molesti e le condotte di guida sono pericolose. Ormai avviene tutte le notti, e nel fine settimana il fenomeno si fa più intenso. Il ritrovo è nell’area di fronte al deposito dei pullman dell’Arst».Qualche sera fa un residente ha cercato d’immortalare con un video le manovre spericolate di un’auto ma proprio il passaggio di un pullman, di rientro in deposito a fine servizio, ha occultato la scena.

