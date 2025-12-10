Notti magiche di Santa Lucia fra balli, falò e tradizione 

Emozionate, fanno il conto alla rovescia e chiedono consigli alle nonne affinché sia tutto perfetto. A Nurachi sono i giorni più attesi dell’anno, soprattutto per le giovanissime: sono “Le notti di Santa Lucia”, una festa ricca di tradizione, le cui radici si perdono nelle fredde notti di dicembre di tempi antichi in cui si celebra la figura della donna. Domani ma anche sabato e domenica piazza Chiesa ospiterà una tre giorni di eventi religiosi, culturali, tradizionali ed enogastronomici.

Un evento per ricordare il momento in cui sa priorissa e is oberajas facevano il proprio debutto in società dopo l’accensione del falò. Quest’anno a ricoprire il ruolo di priorissa sarà Chiara Sanna, accompagnata da is oberajas Eleonora Scalas e Priscilla Zucca, tutte tredicenni. «Spero sia una bella festa - commenta Chiara Sanna - e che tante persone possano vivere questo momento con emozione e divertimento». Eleonora Scalas fa sapere che «indosserà “sa gunnedda” di mia bisnonna, mia madre ha fatto sa priorissa per tre volte». «Saremo emozionate - sorride Priscilla Zucca- aspettiamo questa giornata da qualche anno ed è giunto il momento anche per noi».

Domani la tradizione prende vita: “sa cricca manna”, formata da ragazzi e padri, partirà alla ricerca della legna per il falò. Alle 19, nella piazza della chiesa, sa priorissa e is oberajas accenderanno il fuoco, dando il via ai balli tradizionali. Sabato, giorno dello scioglimento del voto, la funzione religiosa sarà seguita da su cumbidu, balli e il pranzo. E ancora mostre e musica. ( s.p. )

