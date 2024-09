Notti insonni, la movida nel mirino 

Si pensava che con l’estate ormai agli sgoccioli la malamovida fosse ormai alle spalle, invece nel weekend, specie sabato notte, i residenti di Quartello, Margine Rosso e Pitz’e Serra sono stati costretti a stare svegli fino all’alba.Tutta colpa, a quanto pare, di alcuni locali del Poetto che hanno sparato musica per tutta la notte, in barba alle ordinanze comunali che impongono lo stop alle 24. Senza dimenticare poi che in tutto il lungomare è vietato qualsiasi attività di discoteca.

Proteste

Invasi dalle proteste i social ma molte segnalazioni sono arrivate anche ai comitati di quartiere, che da tempo invocano controlli per il rispetto delle ordinanze.«Purtroppo anche questa estate il disturbo della musica a tutto volume non ci ha risparmiato» dice la presidente del comitato di Quartello Marina Lattanzi, «Quartello paga il prezzo più pesante essendo, in linea d’aria, il quartiere più vicino ai locali del Poetto. Ci chiediamo cosa resta delle prese di posizione del Comune, delle parole severe, delle promesse nel garantire il rispetto del diritto al riposo che avevano restituito speranza e dato credibilità alle istituzioni». I baretti, «sono piccole strutture turistiche per dare accoglienza e ristoro, dove al massimo è concessa musica di sottofondo, non possono diventare discoteche all’aperto come peraltro ha affermato anche il sindaco, quando con fermezza ha minacciato sanzioni e provvedimenti contro gli eventuali trasgressori».

Regole infrante

Lo scotto lo paga anche, e forse in misura maggiore, la zona di Margine Rosso. «La movida ha delle regole che spesso non vengono rispettate» dice il presidente del Comitato della zona Emanuele Contu, «questo causa una serie di problematiche e le soluzioni prese fino ad oggi purtroppo non hanno dato risultati soddisfacenti. Ogni volta ricevo segnalazioni da chi passa notti insonni. Inoltre, se alcuni gestori sono responsabili di questo mancato rispetto delle regole, anche parte del popolo della notte contribuisce con azioni incivili rendendo le aree intorno ai locali degli immondezzai».

Basta vedere cosa succede la domenica mattina con la passeggiata disseminata di bottiglie di birra, cartoni di piazza e rifiuti vari. Mentre in spiaggia ai bagnanti capita di trovare anche escrementi umani.

