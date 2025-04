Notti insonni a Dedalo per i fuochi d’artificio 

Fuochi d’artificio e botti nel quartiere Dedalo di Sestu, dove molti residenti la notte non chiudono occhio. Tante le lamentele di chi vive nella zona tra viale Vienna e via Berlino. Non accade tutte le notti, ma con una certa frequenza, da almeno un mese. Tra gli abitanti c’è chi ipotizza si tratti di feste private un po’ rumorose, e chi invece pensa sia un metodo che sarebbe usato per segnalare l’arrivo di sostanze stupefacenti. Un problema simile si era verificato anche nella zona delle case popolari di via Laconi.

