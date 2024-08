Notti d’estate con il Cinema sotto le stelle 

Da un'idea dei giovani sestesi Marco Galusca, Samuele Ambu e Andrea Branca - incoraggiati dall'assessore allo Spettacolo Matteo Taccori - nasce il "Cinema Sotto Le Stelle". L'evento si terrà a Casa Ofelia con le prime date previste per domani e il 28 agosto. L'iniziativa è grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e il Comune, e porterà a quattro serate di film all'aperto, illuminate dal cielo stellato di Sestu. Un evento che ha come obiettivo quello di stimolare la curiosità intellettuale, la socializzazione ma anche scoprire film che non hanno avuto posto con la grande distribuzione. Saranno in totale quattro serate a cadenza settimanale che termineranno il 7 settembre. Si parte con un classico come "Shrek", mentre il 28 agosto sarà proiettato "Il Diavolo veste Prada". Il 4 e il 7 settembre sarà invece il turno rispettivamente di "Coco" e "The Truman Show".

RIPRODUZIONE RISERVATA