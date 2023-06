Notti d’estate all’insegna dello sport 

Al via da ieri la seconda edizione della MitCup, una settimana di tornei di basket, padel e pallavolo. L’iniziativa è stata organizzata dalla consulta giovani di Villaputzu in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Le squadre si affronteranno nei campi realizzati dal Comune, in piazza Galileo e in piazza Is Tallaias. Si tratta di un’area che è già diventata una palestra a cielo aperto. Nove le squadre iscritte al torneo di padel, otto a quello di pallacanaestro e quattro a quello di pallavolo.

Le partite andranno avanti ogni sera sino a sabato, quando verranno disputate le finali. Numeroso il pubblico durante le prima due giornate grazie anche ai punti di ristoro allestiti per l’occasione. La formula ha funzionato benissimo. Tantissimi atleti hanno risposto all’iniziativa promossa dalla consulta giovani di Villaputzu. (g.a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA