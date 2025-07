Notti d’estate a San Giovanni di Sinis tra musica, libri e cabaret 

Cinema, musica, cultura, tradizioni, buon cibo e sport. Il tutto a pochi metri dal mare cristallino del Sinis. Per i turisti che trascorrono le ferie nella borgata marina di San Giovanni non solo tuffi e tintarella ma anche intrattenimento grazie alla XIV edizione di Notti d’estate a San Giovanni di Sinis, che anche questa volta si presenta con un programma ricco e variegato.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Tzur San Giovanni di Sinis, guidata dalla presidente Giulia Uras, realtà che riunisce i residenti del litorale da anni in campo per accogliere i vacanzieri nel miglior modo possibile. Si comincia domenica con la conferenza letteraria “Grazia Deledda e Annie Ernaux: dalla conquista della scrittura al premio Nobel”. Le professoresse Rossana Dedola ed Elena Russo, in collaborazione con l’associazione Paesaggio Gramsci, guideranno il pubblico in un viaggio tra le vite e le opere di due donne che hanno segnato la letteratura mondiale. Domenica 20 invece sarà la volta di “Ignazio Deligia in tour”, un mix tra musica e risate. Ma non solo. Dal 17, per tre giovedì consecutivi, alle 21:30 la Pratza ‘e sa festa ospiterà la rassegna cinematografica “Ciak! Si ride”, in collaborazione con l’associazione Bandapart. Si comincia con “Hollywood Party” di Blake Edwards, il 24 sarà la volta di “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” di Mel Brooks, il 31 luglio chiuderà la serie “Animal House” di John Landis. È ricco di eventi anche il mese di agosto. Domenica 3 “Canti e versi”, una rassegna di cori e poesie in ricordo di Gianfilippo Uda, per anni presidente dell’associazione Tzur. Il sette l’archeologa Annachiara Fariselli dell’Università di Bologna terrà una conferenza archeologica sul quartiere artigianale di Tharros. Sabato 9 agosto diverse esibizioni sportive. Ma c'è dell'altro: i turisti potranno imparare il ballo sardo grazie al corso “Baddendi Tottus Imparis” che si svolge tutti i venerdì di luglio e agosto nella piazza di Vento Maestro, cuore pulsante della borgata. Per i vacanzieri sarà un modo per immergersi nelle tradizioni locali. Per loro i residenti preparano da sempre dolci tipici da abbinare al vino locale.

