Notti bianche tra ballu tundu e rumba 

A ritmo di danza, ma con passo leggero. È così che Oristano si affaccia all’estate 2025, mettendo in campo un programma di intrattenimento che punta sulla tradizione e sul ballo da piazza, ma con un budget che non lascia spazio a voli pindarici: appena 5.000 euro, stanziati dalla Giunta su proposta dell’assessore allo Spettacolo, Antonio Franceschi, per animare il centro storico dall’8 luglio al 28 agosto.

La rassegna

La rassegna, battezzata “Estate in ballo”, prevede sedici appuntamenti serali: ballo sardo il martedì in piazza Eleonora, latino americano il giovedì in piazza Manno. L’organizzazione è affidata alla Pro Loco, che interverrà con un contributo di 500 euro e si occuperà della parte logistica e tecnica. Una proposta pensata per favorire l’aggregazione serale nel cuore della città. Ma che, al netto delle buone intenzioni, fatica a competere con i programmi estivi messi in campo da tanti altri comuni sardi – anche più piccoli – che, grazie a una progettazione più ambiziosa e a risorse più consistenti, riescono a portare in piazza concerti, spettacoli e proposte culturali di ampio respiro.

Negozi aperti

L’iniziativa punta a sostenere il tessuto commerciale del centro: le serate del martedì si svolgeranno infatti in parallelo alle “Notti bianche” promosse dal Centro commerciale naturale centro Città che, per colmare il vuoto lasciato dall’assenza della storica manifestazione “Shopping sotto le stelle” targata Confcommercio, ha varato la nuova formula “Estate in centro città”: cinque appuntamenti tra il 15 luglio e il 12 agosto, con negozi aperti fino a mezzanotte e mercatini in tre date. Al momento sono poco più di una quarantina i negozi che hanno aderito, qualcuno si aggiungerà nei prossimi giorni. Un coordinamento che punta a creare sinergia tra intrattenimento e shopping.

A Torregrande

Eppure, le risorse economiche disponibili per il centro storico restano minime, soprattutto se confrontate con gli stanziamenti per altre aree della città. Alla borgata marina di Torregrande vanno infatti 25mila euro per sostenere il cartellone proposto dal Centro commerciale naturale e dall’associazione “Eleonora” che, con grande fatica, cercano di salvare una stagione segnata dai cantieri.

Si parte questo giovedì con la Festa sarda, che fino a domenica porterà sul lungomare street food, artigiani, animazioni e dj set. Venerdì spazio alle “stelle a 4 zampe” con “Stardog”, la sfilata canina che premierà il cucciolo più anziano, il più simpatico e quello che arriva da più lontano. In calendario ci sono già anche la Festa Latina e quella del Gusto.

Area eventi chiusa

Mentre sul lungomare si pianificano eventi collaudati e la cultura di nicchia trova un suo spazio con Dromos (Festival patrocinato dal Comune con 70mila euro) l’Area grandi eventi resta chiusa, in attesa di un bando da tempo annunciato che tarda a concretizzarsi.

